Taurano, stop alla didattica in presenza fino a sabato L'obiettivo è mantenere il massimo livello educativo di didattica a distanza

Il Comune di Taurano ha disposto lo stop delle attività didattiche in presenza fino a sabato. L'amministrazione guidata dal sindaco, Salvatore Maffettone, ha ordinato per le motivazioni soprariportate, a decorrere dal 19/2/2021 e fino a tutto il 27/2/2021, salvo proroghe legate all'andamento epidemiologico, la sospensione delle attività didattiche in presenza per tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale. È rimessa al Dirigente Scolastico la facoltà di consentire in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione da parte dell'Istituto scolastico delle specifiche condizioni di contesto ed in ogni caso garantendo il collegamento on-line con gli alunni delle classi che sono in didattica a distanza. Ordina anche "la trasmissione della presente Ordinanza al Dirigente Scolastico per i profili di specifica competenza, di attuazione ed organizzazione della didattica digitale integrale" e "raccomanda al Dirigente Scolastico di mantenere il massimo livello educativo di didattica a distanza".

Foto: logo comune.taurano.av.it