Scuole chiuse a Mercogliano, protestano i genitori Incontro in Comune ma D'Alessio spiega le ragioni del suo provvedimento

E' ancora caos scuole in Campania. Con il passaggio della regione in zona arancione e i contagi in risalita molti sindaci irpini tornano a chiudere gli istituti.

Tra questi il Comune di Mercogliano dove però un manipolo di genitori contesta l'ordinanza emessa dal sindaco Vittorio D'Alessio e chiede, a margine di un incontro tenutosi questa mattina in Comune, almeno il ripristino della didattica integrata.

“In questo momento non è possibile – spiega il primo cittadino – perchè la Ddi presuppone una stabilizzazione dei contagi, cosa che non sto riscontrando in questo momento sul mio territorio. Anzi registriamo un aumento dei casi. In ogni caso seguiamo l'evolversi della situazione epidemiologica e siamo disposti eventualmente anche a modellare il provvedimento”.

“Per quanto ci riguarda aspettiamo 24 ore, se il sindaco non rivede l'ordinanza, valuteremo la possibilità di un ricorso al Tar” - ribattono dal canto loro i genitori. Insomma uno scontro che sembra destinato a protrarsi nel tempo.