Serino, partita la vaccinazione degli over 80 I comuni del comprensorio inseriti nel centro vaccinale di Solofra

Oggi è partita la campagna vaccini anti Covid 19 per le persone over 80 residenti nel Comune di Serino, i quali previa convocazione da parte dell'ASL di Avellino, dovranno recarsi presso il Centro Sociale di via Melito nel Comune di Solofra.

Il Comune di Serino, insieme ai Comuni di San Michele di Serino, Santa Lucia di Serino e Santo Stefano del Sole, sono stati inseriti nel centro vaccinale di Solofra. La Direzione Strategica dell'Asl di Avellino, in accordo con i Sindaci della Provincia, ha individuato per la fase II 22 Centri sul territorio provinciale, ed in particolare sono stati scelti in base a criteri logistici (struttura ospedaliera presente nel Comune), e di popolazione ( circa 20.000 abitanti per ogni centro vaccinale).

Il Comune di Serino durante tutti i giorni della vaccinazione è disponibile per qualunque problematica, grazie alla disponibilità della Misericordia, delle Guardie Ambientali Centro Italia - Protezione Civile e la Protezione Civile Alta Valle del Sabato.

Il Comune ricorda che è ancora possibile, per la fascia di età over 80, aderire alla Campagna Vaccinale attraverso la Piattaforma Regionale. Gli utenti che si prenoteranno oltre la data di sospensione delle vaccinazioni nel Centro Vaccinale di riferimento, verranno successivamente convocati per la somministrazione del vaccino, secondo il calendario di programmazione della Campagna Vaccinale.