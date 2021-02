Raccordo Av-Sa, ultimata sostituzione barriere stradali investimento complessivo dell'Anas di oltre 1,5 milioni di euro.

Ultimato, nel rispetto di quanto precedentemente comunicato, il primo intervento previsto da Anas sulle barriere stradali del Raccordo Autostradale 2 “di Avellino”, nel territorio comunale di Atripalda.

Nel dettaglio, Anas ha eseguito la sostituzione delle barriere stradali su tratti in rilevato lungo la carreggiata in direzione Salerno del RA2, tra il km 30,350 ed il km 29,050, per un investimento complessivo di oltre 1,5 milioni di euro.

Con la smobilitazione del cantiere, nella giornata di domani, verrà ripristinata la circolazione lungo la carreggiata sud, con l’eliminazione dello scambio di carreggiata precedentemente istituito in direzione di Avellino.

Le attività appena concluse rappresentano il 2° stralcio di un più ampio intervento di manutenzione programmata – per un investimento complessivo di circa 5,4 milioni di euro – che prevede, principalmente, la sostituzione delle barriere stradali lungo il Raccordo Autostradale 2, nel territorio comunale di Atripalda.

Relativamente al 1° stralcio dell’intervento – la cui esecuzione è prevista tra il km 27,800 al km 30,200, per un investimento complessivo di oltre 3,8 milioni di euro – è in fase di ultimazione la relativa progettazione.

Nelle more dell’esecuzione di tale intervento è attivo il restringimento della carreggiata nord, in direzione di Avellino, tra il km 29,650 ed il km 29,360.