Volturara Irpina, dal primo marzo nuovo medico di base Con la delibera dell'ASL Avellino formalizzata la sostituzione invocata dal sindaco Manganaro

Volturara Irpina districa il nodo del medico di base, che aveva determinato una dura presa di posizione del sindaco Nadia Manganaro. La delibera numero 270, a firma del direttore generale dell'ASL Avellino, Maria Morgante, va a dirimere la questione. Attraverso i canali social del Comune, la stessa Manganaro ha annunciato: “Ecco la delibera dell'ASL con la quale si dispone il conferimento dell’incarico alle dottoresse che sostituiscono il medico di base in pensione. La delibera prevede la sostituzione a partire da lunedì primo marzo. Gli orari e i giorni di visita vi saranno comunicati dalle dottoresse.” Intanto, dopo aver garantito piena assistenza agli over 80 per la campagna di vaccinazione a loro riservata, la guardia resta rigorosamente alta per la lotta al Covid-19: “Colgo l'occasione per un nuovo appello ai miei concittadini di rispettare le regole, di mantenere la distanza fisica, di indossare sempre la mascherina, di evitare assembramenti. Restiamo attenti a far sì che le regole vengano rispettate. L'invito è di non abbassare, mai, la guardia.” aveva dichiarato Manganaro, a Ottopagine.it, non più tardi dello scorso 6 febbraio.