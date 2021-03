Avella, disposizioni anti covid per il mercato e il cimitero La decisione è stata assunta in base all'evoluzione della situazione epidemiologica

Il sindaco di Avella e presidente della Provincia di Avellino, Domenico Biancardi, ha disposto un'ordinanza relativa al mercato settimanale del Comune di Avella, che dovrà seguire le modifiche apportate in base alle misure imposte per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19. Il primo cittadino ha ordinato, per oggi e lunedì 15, la limitazione delle attività mercatali, solo per il settore dei generi alimentari.

La decisione è stata assunta in base all'evoluzione della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, il crescente numero di casi positivi, riscontrati in quest’ultimi giorni sul territorio comunale come da comunicazioni giornaliere trasmesse dal Dipartimento di Prevenzione dell’Asl di Avellino. Solo i generi alimentari rientreranno, quindi, nelle attività mercatali che saranno svolte in giornata e lunedì prossimo nell'area dedicata del Comune di Avella. L'amministrazione ha definito anche la chiusura del cimitero comunale fino a domenica.