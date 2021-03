Biblioteca e Museo irpino, tra 20 giorni via ai lavori La Provincia investe su cultura e promozione turistica

La Provincia di Avellino accelera sulla promozione turistica senza perdere di vista la cultura. Il presidente Domenico Biancardi ha annunciato che tra 20 giorni partirà la messa in sicurezza della Biblioteca e del Museo irpino con l'inizio della procedura di gara.

Prevista la realizzazione di un nuovo ingresso e una struttura all'interno del cortile che sarà anche bar ristorante, insonorizzata, e che sarà aperta fino a mezzanotte. Contestualmente partiranno anche gli interventi per il restyling del Castello di Gesualdo.

Si lavora anche a un progetto con la Scabec per la nascita di una rete museale e archeologica irpina, un'idea finora mai realizzata ma che può trovare luce grazie alla Regione.

Turismo che però ha bisogno di infrastrutture viarie per decollare e allora i comuni di Atripalda, Manocalzati, Candida San Potito e Parolise chiedono di inserire la messa in sicurezza dell'ofantina nei fondi del recovery plan. "Un progetto da 150 milioni di euro - spiega il sindaco di Candida, Fausto Picone, forse l'ultima occasione per una seria riqualificazione dell'arteria"