Pista ciclabile, il Comune sospende i lavori Pausa di riflessione dopo le furiose polemiche sull'opera di Viale Italia

Dopo le proteste, i flash mob, l'indignazione dei cittadini e l'imbarazzo del sindaco Festa, che su facebook aveva espressamente accusato la parte tecnico-amministrativa di fughe in avanti, arriva la decisione del Comune di Avellino di sospendere i lavori della pista ciclabile di viale Italia.

E' stato il responsabile del settore Lavori Pubblici Luigi Cicalese a rompere gli indugi. Immaginiamo non sia un vero e proprio dietrofront, piuttosto una pausa di riflessione da parte della macchina comunale per capire se il progetto è modificabile in alcune sue parti e migliorabile anche secondo quelle che sono le istanze dei cittadini e le obiezioni dell'opposizione consiliare.

Del resto sembra improbabile fermare i lavori al punto a cui sono già arrivati e poi c'è un finanziamento da 200mila euro che va rispettato ma per il momento la notizia è che l'opera viene bloccata in attesa di capire quale sarà il corso, parallelamente, dell'esposto presentato ai Vigili urbani dai consiglieri Giordano e Cipriano.