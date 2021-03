Montoro, Forum Giovani: rinviato il voto per l'assemblea Nelle scorse 24 ore, riscontrati altri otto nuovi casi al covid-19, ma anche due negativizzazioni

Era previsto per ieri il voto relativo all'elezione dell'Assemblea del Forum dei Giovani, ma l'Amministrazione Comunale di Montoro ha disposto la sospensione per almeno quindici giorni. L'ordinanza del sindaco, Girolamo Giaquinto, rientra nelle decisioni assunte per evitare assembramenti, a maggior ragione nei giorni di zona rossa, attiva su tutto il territorio regionale da lunedì scorso. Il primo cittadino ha optato per la sospensione del voto "per un periodo di quindici giorni, salvo ulteriori disposizioni", visto che la zona rossa per la Campania è stata dichiarata dal Ministro della Salute dall'8 marzo proprio per almeno due settimane.

Nelle scorse 24 ore, sono stati riscontrati altri otto nuovi casi al covid-19, ma anche due negativizzazioni nel Comune di Montoro. Il sindaco Giaquinto ha rinnovato l'augurio ai positivi e le raccomandazioni alla cittadinanza sulle misure da rispettare per la prevenzione. È attivo un numero telefonico (0825/523876) dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19 per informazioni e segnalazioni.