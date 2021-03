Villamaina, Covid-19: gli ultimi aggiornamenti Il sindaco Di Cicilia ha rinnovato l'invito a continuare a rispettare le regole anti contagio

A seguito delle attività di verifica e monitoraggio per il contrasto ed il contenimento del diffondersi del virus Covid-19, con riferimento al bollettino numero 49, del 15 marzo 2021, risultano 7 i cittadini positivi in quarantena obbligatoria presso le proprie abitazioni, monitorati dalle autorità competenti. Sono, invece, 9 i cittadini in isolamento precauzionale fiduciario. Tutti i cittadini che hanno effettuato o sono in attesa di effettuare il tampone naso-faringeo sono tenuti a osservare l'isolamento fiduciario presso la propria abitazione sino alla comunicazione dell'esito negativo del tampone. In caso di positività del tampone al Covid-19 sono tenuti a osservare la quarantena obbligatoria presso la propria abitazione. Il sindaco Stefania Di Cicilia, nel comunicare gli ultimi dati, ha colto l'occasione per raccomandare alla popolazione tutta di continuare ad attenersi alle regole dettate dalle autorità preposte: indossare la mascherina, ovunque; lavarsi spesso le mani; evitare abbracci e strette di mano; mantenere una distanza di almeno un metro; evitare luoghi affollati. Dall'inizio della pandemia hanno contratto il virus Sars-CoV-2, trentaquattro persone.