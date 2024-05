Avellino e l'attesa playoff: vessilli in città anche sui monumenti Ecco i quarti di finale promozione: lupi a Catania per il match d'andata

Cresce l'attesa playoff ad Avellino. Domani (ore 20.30) i biancoverdi saranno ospiti del Catania al "Massimino" per la gara d'andata dei quarti di finale promozione (secondo turno della fase nazionale playoff) e nel doppio confronto con gli etnei i lupi potranno contare anche sul valore di classifica: in caso di parità nel risultato in aggregato dopo i 180 minuti andata e ritorno l'Avellino accederà alla semifinale promozione in virtù del secondo posto conquistato nel girone C.

Bandiera e sciarpa all'obelisco di Carlo II d'Asburgo

In città ecco i primi vessilli biancoverdi e risultano coinvolti anche i monumenti. All'obelisco di Carlo II d'Asburgo, nota ai cittadini avellinesi anche come il "re di bronzo" o "Carlucciello", è stata posta una sciarpa e una bandiera dei colori sociali dell'US Avellino. Anche in altri angoli del capoluogo e della provincia non si bada più di tanto alla scaramanzia, ma emerge la passione dei tifosi e degli appassionati dopo la lunga fase di preparazione dal sipario sulla stagione regolare al primo match playoff per la squadra di Michele Pazienza, ora pronta per il primo atto dei quarti di finale con il Catania.