Covid-19 a Torella dei Lombardi, gli ultimi aggiornamenti Dal Comune il bollettino e un fermo richiamo: "Ricordiamoci che siamo in zona rossa"

Emergenza Covid-19, aggiornamenti dall'Altirpinia. Il Comune di Torella dei Lombardi ha comunicato l'evoluzione della situazione pandemica all'interno della propria comunità rendendo noti i dati contenuti all'interno del bollettino del 29 marzo 2021: “Dobbiamo registrare altri 3 casi di positività tra i nostri concittadini. Appartengono a un nucleo familiare già in isolamento. Per fortuna, al momento, il loro stato di salute non desta preoccupazione. Un augurio di pronta guarigione a tutta la famiglia e la vicinanza dell'intera comunità”. L'occasione è stata colta, però, anche per ribadire la necessità, nonostante la fatica psicologica a un anno dall'inizio dell'emergenza sanitaria si faccia sentire, a tenere alta la guardia attraverso l'adozione delle ormai ampiamente note misure atte a contenere la diffusione del contagio. Un monito chiaro e netto: “L'appello alla massima attenzione lo ribadiamo da settimane e continuiamo a farlo. Stiamo attenti. Ricordiamoci che siamo in zona rossa!”