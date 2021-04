Montella, la casa comunale si colora di blu L'iniziativa in occasione della giornata mondiale della consapevolezza dell'autismo

Aderendo a un'iniziativa dell'associazione "Il fiorellino e la tartaruga", in occasione della giornata mondiale della consapevolezza dell'autismo, celebrata ieri; così come sono pronti a fare o hanno fatto tanti altri Comuni dell'Altirpinia, l'amministrazione comunale di Montella farà dipingere simbolicamente di blu una panchina del paese, non appena l'emergenza si sarà attenuata e consentirà la partecipazione dei bambini delle scuole. “La consapevolezza si conquista con la conoscenza e serve a capire cosa ognuno di noi può fare per garantire la reale inclusione degli autistici e per sostenere le loro famiglie”. Per celebrare un appuntamento di grande importanza, per sensibilizzare circa la necessità di sostegno e supporto, concreto e morale, a chi vive ogni giorno le difficoltà della convivenza con famigliari autistici, il Comune di Montella ha deciso di colorarsi di blu attraverso l'accensione di alcune luci dinanzi al Municipio cittadino. Il colpo d'occhio, splendido. C'è bisogno, però, che questa luce resti sempre accesa, metaforicamente, traducendosi in un'attenzione sempre alta e in una solidarietà tangibile. Quotidiana.