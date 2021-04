Torella dei Lombardi, gli ultimi aggiornamenti sul Covid Dal Comune Altirpino: "Il virus continua a circolare, fondamentale rispettare le regole"

A Torella dei Lombardi tre nuovi casi di positività al Covid-19. I soggetti sono a casa e stanno bene: “Gli auguriamo una veloce guarigione e una buona convalescenza. Ancora una volta ribadiamo, con forza, che dobbiamo prestare la massima attenzione” si legge sulla pagina facebook del Comune Altirpino, dove viene rinnovato l'invito alla massima prudenza. “Il virus continua a circolare intorno a noi. Nei prossimi giorni, come sempre e ancor di più, sarà assolutamente importante osservare le regole. Le conseguenze di comportamenti scorretti potrebbero essere molto gravi”. Pubblicato il bollettino aggiornato al 2 aprile 2021. Gli attualmente positivi salgono a 9, una persona è stata posta in isolamento fiduciario a scopo precauzionale. Il dato più incoraggiante, ma che non deve far abbassare la guardia, è quello dei guariti: ben 18. La necessità di stringere i denti per uscire dall'emergenza sanitaria continua a essere prioritaria, in attesa degli effetti del vaccino sull'abbassamento della curva dei contagi.