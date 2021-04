Montoro, disposizioni d'accesso al Santuario dell'Incoronata Ecco quanto definito dall'amministrazione per il rispetto delle misure anti covid-19

L'amministrazione comunale di Montoro ha reso noto le modalità e gli orari d'accesso al Santuario dell'Incoronata per martedì (6 aprile). Nel rispetto delle misure anti covid-19, si potrà accedere esclusivamente per la partecipazione alle Sante Messe delle ore 8, 10, 12 e 18 e per un numero massimo di cento persone per ogni singola celebrazione. "L’accesso sarà contingentato con la consegna dei pass da parte dei volontari della Pro Civis all’unico varco collocato all’incrocio di via Incoronata con via Federico Romei. - si legge nella nota diffusa dal Comune di Montoro - Dette misure sono necessarie per evitare assembramenti lungo la strada e nei pressi del Santuario".

Ecco l'ordinanza per martedì: "Dalle ore 7.30 alle ore 19.30, chiusura al traffico veicolare e il divieto di sosta lungo le arterie Santuario M. SS. Incoronata alla Frazione Torchiati-Incoronata, dall’incrocio con Via Federico Romei, l'intero tratto fino all’ingresso del Santuario dell’Incoronata. È consentito il solo transito ai veicoli svolgenti il servizio depositario delle funzioni religiose ed organizzative, i veicoli residenziali, emergenziali, i veicoli dei fedeli partecipanti in numero totale e fino a concorrenza di cento persone a celebrazione. Gli occupanti dei veicoli dovranno munirsi dei pass autorizzativi con validità pari a 90 minuti rilasciati dal personale volontario legato al santuario ed in ogni caso non potranno eccedere il numero totale delle cento presenze a celebrazione".