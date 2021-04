Covid, i sindaci si ribellano: le scuole restano chiuse A Montemiletto e Serino i sindaci tengono chiuse le scuole

Mercoledi 7 aprile 2021, il Governo ha previsto la riapertura delle scuole dell'infanzia fino alle classi prime delle scuole secondarie di I grado. Ma in Irpinia alcuni sindaci hanno deciso di non riaprire le scuole. A Serino e Montemiletto niente lezioni in presenza, come anche ad Avella e Santa Lucia di Serino. Ad Avellino scuole aperte. Il sindaco Gianluca Festa si adegua alla direttiva ministeriale e opta per il rientro in aula in sicurezza. Anche il sindaco di Montoro, Girolamo Giaquinto dopo settimane durissime all'insegna dei tamponi spinti, riapre le scuole. Una scelta, quella dello screening profondo in paese, che dopo settimane di numeri dei contagi in risalita ha consentito nei fatti di accertare e isolare tutti i positivi. "Ora si può tornare in classe - spiega Giaquinto-. Dopo la verifica sanitaria capillare tra le nostre frazioni possiamo consentire ai bambini di poter tornare nelle loro scuole-".

Serino, l'ordinanza

"Le Regioni, in questa occasione, non possono emanare ordinanze più ristrettive ma ai Comuni è stata data la possibilità di valutare, sulla base degli interessi e della situazione sanitaria presente, ordinanze specifiche in merito - spiega Vito Pelosi -. Pertanto l'Amministrazione Comunale attraverso una attenta analisi della situazione epidemiologica sul territorio, a tutela della salvaguardia della salute di tutta la comunità, aspetto fondamentale e prioritario in questo momento, ha deciso la sospensione delle attività didattiche in presenza fino a nuova comunicazione. Seguirà nella giornata di domani apposita Ordinanza Sindacale".

A Montemiletto scuole chiuse

A Montemiletto, le scuole resteranno chiuse fino al 24 aprile. Il sindaco, Massimiliano Minichiello, ha emanato un’ordinanza nella quale si legge: “Considerato che attualmente sul territorio comunale persiste la presenza di un numero di cittadini positivi al covid e di un quadro epidemiologico tale da non consentire la ripresa delle attività didattiche in presenza, in assoluta sicurezza”, il primo cittadino “ordina la sospensione delle attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale nonché del micronido consortile fino al 24 aprile 2021 incluso, salvo diverse disposizioni legate all’andamento del quadro epidemiologico locale. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali”.

Avella, Biancardi: rischio contagi, scuole chiuse

Anche ad Avella il primo cittadino Domenico Biancardi ha deciso di emanare una ordinanza per tenere le scuole chiuse fino a mercoledì prossimo 14 aprile, per poter analizzare l'andamento dei contagi.