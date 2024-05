Trovato con mezzo chilo di droga: arrestato ad Avellino "E' per uso terapeutico" Le dichiarazioni davanti al Gup del 27enne avellinese

Arresti domiciliari per un 27enne di Avellino trovato in possesso di quasi mezzo chilo di droga tra hashish e marijuana dagli agenti della Squadra Mobile. Nel corso di un controllo stradale, all'interno della sua auto è stata trovata una busta contenente marijuana. Durante la successiva perquisizione domiciliare, gli agenti hanno scoperto in camera da letto altri trecento grammi di hashish e 182 di marijuana. Il giovane, nel corso dell'udienza davanti al gup del Tribunale di Avellino, ha detto di utilizzare la droga a scopo terapeutico e per esclusivo uso personale, ma la presenza di bustine contenenti droga, già confezionate sequestrate nell'abitazione ha indotto il magistrato a confermare l'arresto per spaccio di sostanze stupefacenti.