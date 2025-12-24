Volantini misteriosi e tanti ricordi della storica discoteca East Side In città fa capolino un logo che non ha bisogno di presentazioni

Da qualche giorno, tra un muro e un pilastro, in città fa capolino un logo che non ha bisogno di presentazioni e che molti riconoscono al primo sguardo: quello della storica discoteca East Side. Nostalgia fine anni '90 o ritorno in pista? Intanto, a ballare sono i ricordi. Per ora nessuna certezza, solo volantini misteriosi e tanti ricordi che tornano a far ballare la memoria dei passanti.