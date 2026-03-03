Dopo la fiaccola olimpica, Mario Altavilla porta l'Irpinia a casa Sanremo Intervistatro da Maurilio Giordana ha parlato del suo libro: "Come un cuore d'Africa"

Dopo l'emozione vissuta poco più di un mese fa nelle vesti di tedoforo, dopo aver portato la fiaccola olimpica ad Avellino, una nuova importante e prestigiosa vetrina, per l'irpino Mario Altavilla, la partecipazione a casa Sanremo Writers.

Un salotto letterario che si svolge presso il Palafiori-Casa Sanremo durante la settimana del festival della canzone italia.

È uno spazio all'interno del quale si tengono presentazioni di libri, incontri culturali e anche un concorso letterario nazionale.

"Sono stato intervistato da Maurilio Giordana con il quale ho avuto il piacere di parlare del mio libro "Come un cuore d'Africa".

A fare da testimone anche la giornalista Annamaria Picillo di "Avellino letteraria". L'intervista è stata un momento di confronto e condivisione sia con altri scrittori che con diverse personalità del mondo dello spettacolo e ha rappresentato un'esperienza indelebile nel percorso professionale e di vita".