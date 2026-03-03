LIVE | Venezia-Avellino 3-0: gestione dei lagunari nella ripresa La sfida della ventottesima giornata del campionato di Serie B

La gara Avellino-Venezia

63' - Ammonito Le Borgne.

61' - Fuori Sounas, dentro Armellino. Turnover anche per il Venezia, in gestione con il 3-0.

46' - Via alla ripresa. Dentro Patierno, Le Borgne e Russo per Kumi, Palumbo ed Enrici.

Fine primo tempo: Venezia-Avellino 3-0

45' - Tris del Venezia (3-0): Busio in transizione.

40' - Raddoppio Venezia (2-0): autogol di Reale.

38' - Venezia in vantaggio (1-0): gol di Dagasso. Sponda per il centrocampista dopo la traversa colpita con la parata di Daffara su Busio.

34' - Espulso Tutino: rosso diretto per l'attaccante, fallo su Franjic.

27' - Punizione battuta da Palumbo: ben distante dai pali.

25' - Ammonito Franjic: braccio largo su Tutino.

15' - Occasione Venezia con sponda per Sagrado: palla alta sopra la traversa.

1' - Via al match. Dalle 20.30 "0825" su OttoChannel - Canale 16.

Pregara - Ballardini punta sul 5-3-2 per la sfida con il Venezia. Con Daffara tra i pali linea difensiva con Missori, Enrici, Simic, Reale e Fontanarosa. A centrocampo c'è Palumbo regista con Kumi e Sounas nei ruoli di mezzala. In attacco il duo Insigne-Tutino.

Il tabellino

Serie B

Ventottesima Giornata

Venezia-Avellino 3-0

Venezia (3-5-1-1): Stankovic; Schingtienne, Svoboda, Franijc; Hainaut, Dagasso, Busio, Doumbia, Sagrado; Kike Perez; Casas. All. Stroppa. A disp. Grandi, Plizzari, Haps, Korac, Sidibé, Venturi, Bohinen, Compagnon, Farji, Lella, Pietrelli, Adorante, Yeboah, Lauberbach

Avellino (5-3-2): Daffara; Missori, Enrici, Simic, Reale, Fontanarosa; Kumi, Palumbo, Sounas; Insigne, Tutino. All. Ballardini. A disp. Iannarilli, Sala, Patierno, Russo, D'Andrea, Biasci, Sgarbi, Armellino, Le Borgne, Cancellotti, Besaggio, Sassi

Arbitro: Mucera

Assistenti: Ceolin e Monaco

VAR e AVAR: Ghersini e Monaldi