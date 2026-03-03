"Abbiamo tutti qualcosa in comune: la fine di un amore" Agonia: il racconto introspettivo di Pierpaolo Perrotti. Un libro da leggere

"Il viaggio del mio io più profondo verso una delle più atroci delusioni che si possa mai provare, la fine di un amore.

Il racconto introspettivo di come una delusione possa cambiare radicalmente una persona e il suo modo di vedere le cose, deviandole irreversibilmente per il resto dei suoi giorni"

E' la sintesi di un libro affascinante, profondo e di grande impatto, da leggere con passione. L'autore di questo viaggio di amore e sentimenti è Pierpaolo Perrotti.

"Agonia, nasce un giorno di marzo 2023, così dal nulla, come se fosse una chiacchierata introspettiva. Un libro che vuole essere la voce di tutti, l'espressione di un valore: l'amore, che ormai sta per essere dimenticato e sostituito dall'apatia affettiva.

Oltre a essere un'autobiografia, Agonia è tutto quello che non si dice, poiché si ha paura di essere giudicati: "deboli"; solo perché abbiamo avuto la sfortuna di amare chi non ti ama".