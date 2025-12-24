Ariano: un lieto annuncio durante la messa del vescovo in ospedale L'augurio della direzione strategica Asl Avellino e di tutto il personale del Frangipane-Bellizzi

Fiocco azzurro nella grande famiglia del Frangipane-Bellizzi di Ariano Irpino. Mentre in aula magna si celebrava la messa di Natale presieduta dal vescovo Sergio Melillo, Serena Lo Priore, anestesista nel presidio ospedaliero di Ariano Irpino, circondata dall’affetto dei suoi cari e dalla professionalità dei colleghi, ha dato alla luce con partoanalgesia, il piccolo Francesco, un maschietto di 3,9 kg che gode di ottima salute

Dalla direzione strategica dell’Asl Avellino e da tutto il personale del presidio ospedaliero “Frangipane – Bellizzi”, i più sinceri auguri di buona vita al piccolo Francesco e alla sua mamma.

Le parole di Maria “l’anima mia magnifica il Signore” - hanno attraversato la celebrazione come un filo invisibile, intrecciando fede, responsabilità e servizio. In quel canto di gratitudine e di fiducia, si è riflessa la vocazione di chi ogni giorno sceglie di prendersi cura del prossimo, accogliere la fragilità, offrire soluzioni con umanità e rigore

L'augurio dell'Asl:

"Come nel Magnificat, si è rinnovata la consapevolezza che il servizio non è mai solitario, ma nasce dall’incontro e dalla fiducia reciproca. Una comunità che cammina insieme, riconoscendo nel proprio operare quotidiano un gesto silenzioso di speranza".