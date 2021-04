Sant'Angelo dei Lombardi, il bollettino Covid aggiornato Scuola, iniziativa della Regione rivolta agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado

Nel giorno del via alle prenotazioni per le vaccinazioni anti Covid-19 riservate agli over 60 (tra i 60 e 69 anni), il Comune di Sant'Angelo dei Lombardi fa il punto sulla situazione relativa all'evoluzione dei contagi all'interno della propria comunità. Sono 10 i cittadini attualmente positivi: “Dalle comunicazioni di oggi con l’ASL di Avellino e con gli organi regionali risultano 2 nuovi casi di positività. L'ASL ci ha inoltre comunicato che ci sono 2 nuove persone che risultano guarite. Come sempre chiediamo a tutti la massima attenzione e ricordiamo di adottare sempre tutte le misure precauzionali necessarie: evitare assembramenti, igienizzare costantemente le mani, mantenere la distanza personale e indossare sempre la mascherina” si legge sulla pagina facebook del Comune Altirpino.

In mattinata, il Comune ha posto, invece, l'attenzione su un'iniziativa della Regione Campania, che "attraverso il Fondo Unico dello Studente istituito dal Ministero dell'Istruzione, aiuta gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, provenienti da famiglie con reddito basso, ad avere maggiori opportunità di svago e conoscenza, ma anche a costruirsi un futuro migliore investendo in sapere e cultura. È possibile registrarsi e presentare la domanda fino alle 22 del 23 aprile 2021”. Per maggiori informazioni è possibile cliccare il seguente link: iostudio.regione.campania.it.