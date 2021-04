Serino, altri 11 casi covid: i positivi sono 152 Il sindaco Pelosi: "Sono tutti contatti diretti e familiari di positivi già in isolamento"

Il sindaco di Serino, Vito Pelosi, ha comunicato la positività di altri undici residenti. "Ci sono state comunicate dall'ASL di Avellino 11 persone positive al covid-19. - si legge nella nota ufficiale, firmata dal primo cittadino - Sono tutti contatti diretti e familiari di positivi già in isolamento. Tutte le relative procedure di isolamento domiciliare e le attività di profilassi sono state attivate. Si registrano invece 19 guariti. Attualmente i positivi sul nostro territorio sono 152, di cui 8 domiciliati fuori comune. Raccomandiamo, come sempre, di continuare ad avere comportamenti di responsabilità e rigore, rispettando le disposizioni vigenti". "Un dato ci conforta è quello delle persone guarite. - ha affermato Pelosi nella diretta social, in attesa dei dati, poi ufficializzati dallo stesso Comune di Serino - A Serino negli ultimi giorni sono stati effettuati molti tamponi, che consentono un tracciamento ampio, proprio con i test e con l'isolamento. Insieme alle restrizioni, tutto questo lavoro nel medio-lungo periodo porta a dei risultati. Serve un sacrificio in più, come quello delle attività commerciali, a cui saremo vicino. Tutti devono dare una mano nei momenti difficili".