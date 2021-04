"La leggenda di Kaira" con Gambone in concorso al Festival Rai L'Irpina Rosanna Gambone recita nel cortometraggio in concorso al Festival "Tulipani di seta nera"

Il ruolo della donna nelle varie epoche raccontato in un cortometraggio che fa riflettere, soprattutto le nuove generazioni, utilizzando il linguaggio vivido e coinvolgendo della fantasia. Si intitola “La leggenda di Kaira“, tratto dal fumetto “Kaira la principessa guerriera”, il cortometraggio tratto dal fumetto di Emanuela Del Zompo , dove il ruolo della donna viene raccontato ricostruendo il percorso che ha avuto nelle diverse epoche storiche e in scena c’è anche l’irpina Rosanna Gambone. Montellese doc, scrittrice con la passione per teatro, cinema e recitazione Gambone trascina lo spettatore all’emozione, con la sua straordinaria capacità comunicativa e forza vitale, interpretando il giullare narratore di quella che è diventata una saga moderna ed emozionante. E tornerà in scena anche ne secondo episodio interpretando l’unicorno.

“The legend of Kaira” il cortometraggio registrato la scorsa estate nella Fortezza Medievale di Acquaviva Picena, è stato selezionato per concorrere al premio Rai Cinema Channel XIV edizione del Festival Internazionale del Film Corto “Tulipani di seta nera” 3-6 giugno 2021. Per votare ed esprimere la propria preferenza basta cliccare su questo link e visualizzare così il corto, esprimendo la propria scelta.

“Per questo short movie si pensa a una capillare diffusione nelle scuole per “sensibilizzare anche i più piccoli su questo tema fondamentale - spiega Rosanna -.

Diseguaglianza, violenza, sottomissione della donna all'uomo sono argomenti che ripercorrono la storia. Mi sono corsa come e quanto sia cambiato il ruolo della donna nella società. Purtroppo nonostante l’evolversi della nostra società, la donna viene ancora troppo spesso relegata a ruoli secondari rispetto all’uomo. Un problema culturale che resta irrisolto. In questa storia fantasy la registra e scrittrice racconta attraverso un fumetto tre epoche storiche: medioevo, rinascimento e giorni nostri”.

“La protagonista è Kaira, una guerriera che attraverso un viaggio nel tempo combatte per il suo riscatto sociale e per il libero arbitrio - spiega Del Zompo -. Ella vuole rappresentare le donne di ieri e di oggi, ma soprattutto cambiare il modo in cui la società ed il mondo odierno le considerano e le trattano. E per fare ciò si ribella al pensiero comune di come le donne sono state considerate nella storia. Sembra Utopia, ma la guerriera che è in ognuna di noi è ormai esplosa, non accetta più compromessi, mezze verità ma soprattutto rivendica la sua indipendenza, libertà da qualsiasi tipo di costrizione sia fisica che mentale. E’ ora che il destino delle donne cambi, che si riconosca l’errore umano che la costretta alla sottomissione, alla schiavitù, all’umiliazione e alla sua negazione di essere umano per essere sottoposto alla volontà altrui”.-

“E’ una storia da saper cogliere nel profondo, carpendone l’essenza autentica - racconta Rosanna Gambone -. Spero che questo film emozioni e inviti ad una riflessione autentica “.

Il fantasy si ispira al matrimonio medioevale di Forasteria e Rinaldo degli Acquaviva e tratta il tema della condizione della donna nella storia.

Michael Segal, veste i panni di Ergaleio, innamorato di Kaira e membro della congrega dei Pegasi. Custodisce il Bestiario dove è celata la profezia della protagonista. Sebastiano Piotti è l'antagonista, l'uomo che Kaira è costretta a sposare. Altri interpreti: Federico Emiliani (per la prima volta sullo schermo), Rosanna Gambone, il giullare-narratore, Tiziana Ferretti, Gaia Leonetti (Banshee). I piccoli ruoli sono stati ricoperti da marchigiani che ogni anno in agosto, portano in scena la rievocazione storica di Sponsalia.

Matteo Pagnoni è il diretto della fotografia dello short movie, mentre Salvatore Piccirillo ha curato il montaggio e le musiche.

Il fumetto è distribuito da Amazon in lingua italiana. A breve l'uscita in lingua inglese sempre sulla piattaforma Amazon.com che sarà promosso da una prestigiosa agenzia letteraria (americana) per il mercato USA.

Questo cortometraggio è solo il primo episodio del fumetto. Il 30 aprile 2021, la regista Emanuela Del Zompo, insieme ad un cast di attori quali Adriana Russo, Laura Lasorella, Simone Frateschi, Michael Segal, Daniele Pacchiarotti, dirigerà il set del secondo episodio del fumetto nella città di Todi con il patrocinio dell'Associazione Nazionale Polizia Penitenziaria, Ipathia (associazione per i diritti dell'uomo), e del Comune di Todi.

Direttore della fotografia del secondo cortometraggio Joseph Lefevre, montaggio e musiche Salvatore Piccirillo.