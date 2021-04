Vaccini covid, arrivate in Irpinia 11.700 dosi di Pfizer Scorte e piano di lavoro

Sono arrivate oggi presso l’Hub di Ariano Irpino 11,700 nuovi dosi di vaccini Pfizer. Preziose e attese scorte quelle arrivate presso la farmacia dell’ospedale del Tricolle che ora saranno smistate nei 22 centri vaccinali della provincia, dove per alcune categorie proprio in virtù dell’assenza di dosi, si era proceduti anche con Moderna per i richiami di over 80 e categorie fragili, mentre Astrazeneca è stato prevalentemente per la fascia che va dai 60 ai 79 anni. Adesso la manager Morgante accelera, illustrando gli obiettivi a breve termine per immunizzare rapidamente sempre più cittadini. “Siamo pronti per imprimere una accelerata decisiva. La riduzione nelle forniture delle scorte nei giorni scorsi ha creato qualche disagio. Ora con procederemo più spediti - spiega la manager dell’Asl Maria Morgante -, sperando che in futuro non ci siano nuove riduzioni nell’assegnazione delle scorte alla Campania”.