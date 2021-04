Dramma al Moscati: 43enne stroncata dal covid: Addio Cristina Santa Lucia di Serino sotto choc. Morto anche un 71enne di Solofra

Sono deceduti questo pomeriggio, nelle aree Covid dell’Azienda Moscati, due pazienti: un 71enne di Solofra (Av), ricoverato dal 16 aprile nella terapia subintensiva del Covid Hospital, e una paziente di 43 anni di Santa Lucia di Serino (Av), ricoverata dal 31 marzo e in terapia intensiva dal 15 aprile. La donna, Cristina Mariconda, è tra le più giovani vittime del coronavirus in Irpinia. Dopo alcune settimane di lotta, contro l'infezione da Covid, il suo cuore poche ore fa si è fermato per sempre nel reparto dell'area Coronavirus dove ha lottato per lunghe settimane. Dolore che si aggiunge a dolore . La notizia del decesso si è rapidamente diffusa in paese, tra le comunità del serinese dove Cristina era amata e benvoluta da tutti. I sindaci del comprensorio sono riuniti in religioso silenzio in queste ore di profondo dolore per la morte di una giovane donna, che lascia la sua adorata famiglia. Avvocato, coniugata Cristina lascia un vuoto incolmabile nel cuore di tanti. Da qualche tempo si era trasferita con suo marito a Serino. L'infezione da Covid in poche settimana non le ha lasciato tragicamente scampo. I paesi dell'Alta Valle del Sabato restano i più colpiti, martoriati dal contagio che avanza. Sono in corso attività di screening spinte sul territorio per provare a fermare tragici cluster che hanno ucciso, spezzato già molte vite.