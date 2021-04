Vaccinazioni Irpinia, ad oggi somministrate 115 mila dosi Il report dell'Asl, sono 82mila le perone che hanno ricevuto almeno la prima dose

L'ASL di Avellino comunica ad oggi sono 115.289 le dosi di vaccino somministrate nell'ambito della Campagna Vaccinale Anti-covid 19, di cui:

- 82.482 prime dosi ( il 25% circa della popolazione adulta)

- 32.807 seconde dosi ( il 10% circa della popolazione adulta)

Attualmente l'Azienda Sanitaria Locale è impegnata nella vaccinazione delle categorie prioritarie, secondo il Piano Vaccinale, con il completamento della vaccinazione per gli over 80 non deambulanti, i fragili e i disabili, oltre alle altre categorie previste come caregiver, over 70 e over 60.

In particolare.

Per gli Over 80 ci sono state 25.487 adesioni (21.802 prima dose, 18.152 seconda dose).

Per i fragili si registrano 31.781 adesioni (17087 prima dose e 5224 seconda dose)

Per la categoria disabili 2.478 adesioni (1575 prima dose, 379 seconda dose)

Per la categoria caregiver sono 7.317 le adesioni (solo 787 hanno fatto la prima dose)

Per la categoria over 70 sono 22 657 le adesioni (14.537 hanno fatto la prima dose)

Per la categoria Over 60 si registrano 18404 adesioni (in 3368 hanno fatto la prima dose)