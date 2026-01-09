Grottaminarda, raccolta olio vegetale esausto: ecco il nuovo calendario 2026

Si comincia martedì 13 gennaio

grottaminarda raccolta olio vegetale esausto ecco il nuovo calendario 2026

Ecco tutti gli appuntamenti

Grottaminarda.  

Martedì prossimo 13 gennaio si raccoglie l'olio alimentare esausto. Stilato il calendario completo per il 2026.

Prossimi appuntamenti:

10 marzo, 12 maggio, 7 luglio, 8 settembre e 10 novembre 2026

Le modalità di conferimento per il 2026 restano invariate, quindi si invitano i cittadini a lasciare la tanichetta o altro contenitore, ben visibile davanti l'abitazione entro le ore 7:30.

Gli operatori dopo aver svuotato la tanichetta la lasceranno nello stesso luogo affinchè si possa riutilizzare per i successivi conferimenti.

Per segnalare eventuali disfunzioni o per info è possibile contattare la società che si occupa del servizio (Ecopan) chiamando il 349 146868

Ultime Notizie