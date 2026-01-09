Grottaminarda, raccolta olio vegetale esausto: ecco il nuovo calendario 2026

Martedì prossimo 13 gennaio si raccoglie l'olio alimentare esausto. Stilato il calendario completo per il 2026.
Prossimi appuntamenti:
10 marzo, 12 maggio, 7 luglio, 8 settembre e 10 novembre 2026
Le modalità di conferimento per il 2026 restano invariate, quindi si invitano i cittadini a lasciare la tanichetta o altro contenitore, ben visibile davanti l'abitazione entro le ore 7:30.
Gli operatori dopo aver svuotato la tanichetta la lasceranno nello stesso luogo affinchè si possa riutilizzare per i successivi conferimenti.
Per segnalare eventuali disfunzioni o per info è possibile contattare la società che si occupa del servizio (Ecopan) chiamando il 349 146868