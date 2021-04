Covid Irpinia, 10 morti in 24 ore e bambini contagiati Sos vaccini chiudono sette centri per la somministrazione

Il Covid avanza in provincia di Avellino dove nelle ultime 24 ore ci sono stati dieci morti, tre dei quali nella mattinata di oggi. Nelle aree Covid dell'Azienda ospedaliera "San Giuseppe Moscati" sono ricoverati 68 pazienti, 7 dei quali in terapia intensiva. Preoccupano i contagi di adolescenti e bambini in Valle Caudina: dieci positivi nel comune di Rotondi. Tra i piccoli contagiati un bambino che frequenta la scuola nel vicino comune di Cervinara. Gli insegnanti e il personale scolastico sono stati posti in quarantena domiciliare.

L'ultimo bollettino della Asl di Avellino ha comunicato la positività di 74 persone su 1.222 tamponi analizzati. Ma intanto scarseggiano i vaccini e sette centri per la somministrazione del siero anti Covid in provincia di Avellino chiudono temporaneamente.

Lo ha deciso l'Asl di Avellino, che ha comunicato ai comuni di Cervinara, Lioni, Monteforte, Montella, Montoro, Mugnano del Cardinale e Solofra la sospensione delle attivita'. Ieri sono state somministrate 2854 dosi, una cifra destinata a ridursi drasticamente per oggi e per i prossimi giorni. Gia' due settimane fa la campagna vaccinale in provincia di Avellino aveva subito un brusco arresto per due giorni, sempre la la carenza di dosi. L'Unita' di crisi della Regione Campania aveva poi inviato una fornitura straordinaria per evitare la sospensione prolungata. Attualmente in provincia di Avellino sono poco piu' di 122mila le persone vaccinate.