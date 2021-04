Campo Genova diviso tra mercato e carotaggi Da Arpac e Regione ok agli stand ma la caratterizzazione va avanti

Mercato e carotaggi insieme, Campo Genova resta un sito potenzialmente contaminato ma può ospitare gli stand degli ambulanti che però coesisteranno trivellazioni, analisi e campionamenti del suolo.

Negli uffici avellinesi della Regione a Collina Liguorini la “Sgi” di Ferrara, ha presentato le operazioni che prevederà il piano di caratterizzazione.

“Un sito potenzialmente contaminato – spiega il Dirigente regionale Antonello Barretta – può essere adibito alle attività che l’amministrazione ritiene di svolgere. Non sono emerse problematiche per la salute e per l’ambiente, non sono previste ulteriori misure di prevenzione e di sicurezza su quell’area, quindi il Comune può decidere di fare quello che ritiene più opportuno".

"Contemporaneamente, però, - aggiunge - è necessario concludere la fase di caratterizzazione. Proprio per questo motivo, il 18 maggio ci rivedremo per l’approvazione finale del piano chiedendo al Comune di presentarlo con le precisazioni emerse in conferenza dei servizi entro il 5 maggio".

I tempi per la caratterizzazione varieranno dai 4 ai 6 mesi. Nel frattempo il mercato dovrebbe svolgersi regolarmente a partire dal 9 maggio ma le associazioni dei mercatali hanno già espresso più di una perplessità sul rispetto di questa data.