Scuole, ad Avellino le superiori proseguono in Dad L'annuncio del sindaco Festa

Le scuole superiori ad Avellino resteranno in Dad almeno per un'altra settimana. Lo ha annunciato su facebook il sindaco Gianluca Festa. “Ritengo necessario andare avanti così. Tra oggi e domani dopo un'interlocuzione con l'Asl firmerò specifica ordinanza – afferma il primo cittadino dopo un incontro con l’assessore all’Istruzione Giuseppe Giacobbe - Ho intenzione di incontrare anche i rappresentanti degli istituti superiori della città per confrontami direttamente con gli studenti e ascoltare anche la loro voce su una scelta così importante per il loro futuro”.