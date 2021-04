Professore ucciso dal covid, scuola irpina in lutto Stefano Urciuoli aveva 66 anni. Sarebbe andato tra pochi mesi in pensione

Cinque morti in poche ore, in una provincia martoriata dal Covid. È un bollettino drammatico quello restituito dai reparti dell'area Covid dell'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino. Tra le vittime del coronavirus c'è anche Stefano Urciuoli, docente 66enne del De Santis-D'Agostino, dove stava per concludere la sua carriera. Tra pochi mesi sarebbe andato in pensione il professore Urciuoli e commosso il preside dell'agrario Pietro Caterini ricorda e annota su facebook:

"Soltanto 2 mesi fa sei venuto da me in presidenza con il tuo solito sorriso a dirmi che era l'ultimo anno di servizio presso il nostro istituto e poi il 31 agosto saresti andato in pensione. Mi hai detto che ti sarebbe mancato molto continuare senza avere piu' quel rapporto con i colleghi, con il personale ATA e soprattutto con gli alunni a cui hai dedicato tanti anni all'insegnamento, ma soprattutto al loro incoraggiamento nelle difficolta'. Il tuo servizio e' sempre stato di competenza e di grande disponibilita' verso tutti e con il tuo sorriso riuscivi sempre a sdrammatizzare in quelle situazioni che non erano assolutamente importanti. Facevi parte e farai sempre parte della grande famiglia del De Sanctis-D'Agostino Avellino e noi tutti che siamo addolorati e scioccati, ti porteremo sempre nel cuore caro Stefano".

Ma il bollettino odierno del Covid Hospital restituisce altri morti . È deceduto questo pomeriggio, nella terapia subintensiva dell’Unità operativa di Medicina d’Urgenza dell’Azienda Moscati, un paziente di 96 anni di Lauro, ricoverato dal 15 aprile. In precedenza il virus aveva ucciso un 87enne di Serino, ricoverato dal 20 aprile nella terapia subintensiva del Covid Hospital, e una paziente di 73 anni di Manocalzati , ricoverata dal 15 aprile nell’Unità operativa di Malattie Infettive. È deceduto questo pomeriggio, nella terapia subintensiva del Covid Hospital dell’Azienda Moscati, un paziente di 77 anni di Serino (Av), ricoverato dal 21 aprile. Si tratta della tredicesima vittima del Covid in paese. Questa sera nella terapia intensiva del covid Hospital risultano ricoverati 10 pazienti. I ricoveri sono in aumentano e i numeri confermano la pericolosità del Covid .