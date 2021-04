Zona gialla: domani controlli a raffica tra bar e ristoranti Anche nelle pizzerie verifiche. Scuola, ancora una settimana di dad in molti comuni, poi si cambia

Covid, verso il ritorno completo in aula degli studenti irpini e da domani con la zona gialla scatteranno controlli a tappeto tra bar, ristoranti e pizzerie che potranno tornare ad accogliere clienti, ma solo all’aperto. Si è parlato anche di questo stamane nel corso del comitato per l’ordine pubblico e sicurezza in Prefettura ad Avellino. Il prefetto Paola Spena intervistata a margine delle celebrazioni del 25 aprile commenta: “è importante che i ragazzi tornino a scuola, e sono certa che i docenti li accoglieranno in una ottica di partecipazione”. Un invito quello rivolto dall’intendente di Governo ai sindaci irpini a collaborare, favorendo il ritorno in presenza delle lezioni. Intanto il sindaco di Avellino Gianluca Festa conferma un’altra settimana di dad alle superiori. “Popi potrebbero esserci novità - spiega Festa -. Per ora continuiamo con la dad alle superiori, nonostante i dati in città siano confortanti e rassicuranti”.

Il presidente della Provincia di Avellino e sindaco di Avella Domenico Biancardi ha confermato l’orientamento dei vari sindaci e amministratori a completare i rientri dalla prossima settima, dunque dal 3 maggio, salvo decisioni isolate nei comuni maggiormente colpiti dall’emergenza covid.

Sul fronte dei contagi intanto è allerta in Valle Caudina. In una sola giornata i comuni della zona si trovano costretti a registrare 29 contagi, che si vanno ad aggiungere a quelli dei giorni scorsi, su 127 complessivi dell’intera provincia. E al Frangipane è morto Rodolfo Cardinale, 74 anni, dipendente regionale in pensione, ma soprattutto grande appassionato di calcio e talent scout.

Dallo scorso 15 settembre si contano 271 vittime irpine del Coronavirus, mentre se ne registrano 373 dal mese di marzo del 2020. Intanto a Cervinara il sindaco Caterina Lengua annuncia la sospensione della didattica in presenza e maggiori controlli. In paese si contano 83 attuali positivi, 49 a Rotondi (tra cui 10 bambini) e 28 a San Martino Valle Caudina.