Premio Scuola Digitale, vincono Imbriani e Colombo-Solimena Tredici scuole irpine si sono sfidate a colpi di progetti innovativi sulla didattica digitale

Si è svolto oggi in diretta streaming l'edizione 2021 del “Premio Scuola digitale”, una iniziativa innovativa del Ministero dell’Istruzione che intende promuovere l’eccellenza e il protagonismo delle scuole italiane nell’apprendimento e nell’insegnamento digitale, incentivando l’utilizzo delle tecnologie e favorendo l’interscambio delle esperienze nel settore della didattica digitale. Un premio che lo scorso anno ha visto trionfare a livello provinciale i ragazzi del Vanvitelli giunti sino alle competizioni nazionali, tra i migliori talenti d’Italia.

Il Convitto Nazionale Pietro Colletta di Avellino ha fatto da padrone di casa per un evento che ha visto grande partecipazione delle realtà scolastiche provinciali, rigorosamente da remoto.

Alla competizione hanno preso parte diversi gruppi di studenti del primo e secondo ciclo che hanno presentato i loro progetti di innovazione digitale, caratterizzati da un alto contenuto di conoscenza, tecnica o tecnologica, anche di tipo imprenditoriale.

A valutare i progetti, tutti diversi tra loro e accuratamente illustrati dai giovani protagonisti, una giuria costituita da Paola Guillaro, rappresentante del MIUR Ufficio scolastico regionale per la Campania, Giuseppe Vitiello, Rappresentante dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II", Giuseppe Giacobbe Assessore allo Sport e Pubblica istruzione del Comune di Avellino, Antonello Murru responsabile Area Promozione CCIAAA di Avellino e Maria Di Benedetto, rappresentante Equipe Formativa Territoriale per la Campania.

I progetti spaziavano dai modelli didattici innovativi e sperimentali, con percorsi di apprendimento basati sulle tecnologie digitali, a prototipi tecnologici e applicazioni nei settori del making, coding, robotica, internet delle cose (IoT), del gaming e gamification, progetti di creatività digitale (arte, musica, valorizzazione del patrimonio storico artistico e ambientale con visite virtuali, storytelling, tinkering), fino all'utilizzo delle nuove tecnologie per inclusione e accessibilità, oltre che progetti STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica), di sviluppo sostenibile del territorio attraverso le tecnologie digitali.

Riuscire a coniugare creatività, capacità immaginativa e nuove tecnologie rappresenta il cuore di una sfida raccolta da ben 13 scuole irpine che si sono confrontate sui nuovi metodi di apprendimento declinati anche in modalità digitale.

Per il primo ciclo: IC S. Tommaso – F. Tedesco di Avellino, IC E. Botto Picella di Forino, IC P.S. Mancini di Ariano Irpino, IC perna – Dante di Avellino, IC R. Guarini di Mirabella Eclano, IC Criscuoli di S. Angelo dei Lombardi, IC Compensivo Solimena Colombo di Avellino.

Per il secondo ciclo: De Santis- D'Agostino di Avellino, Liceo Imbriani di Avellino, Liceo De Caprariis di Atripalda, IPSSEOA Manlio Rossi Doria di Avellino, ITE Amabile di Avllino e Convitto P. Colletta di Avellino.

I criteri di valutazione si sono basati sul valore e la qualità del contenuto digitale/tecnologico presentato, in termini di vision, strategia, utilizzo di tecnologie digitali innovative, ma anche la significatività dell'impatto prodotto sulle competenze degli studenti e integrazione nel curricolo della scuola.

Al termine dei lavori la premiazione che ha visto trionfare gli alunni del Liceo Imbriani di Avellino per le scuole secondarie di secondo grado, con un lavoro che ha messo al centro il valore della coralità, realizzato all'interno dell'istituto di via Pescatori. Al secondo posto il convitto Pietro Colletta e al terzo posto l'Alberghiero Manlio Rossi Doria di Avellino.

Per le scuole secondarie di primo grado invece il podio vede al primo posto la Colombo-Solimena con un progetto sulle emozioni che ha convinto la giuria di esperti. Al secondo posto l'Istituto San Tommaso di Avellino e al terzo posto il Mancini di Ariano irpino.

Ora si passa alla seconda fase di selezione regionale. La scuola selezionata per la fase finale a livello provinciale e regionale dovrà impegnarsi a realizzare un video della durata massima di 3 minuti da presentare durante la finale. l progetto vincitore per ciascuna sezione riceverà dalla scuola polo organizzatrice a livello provinciale un premio del valore di 1.000 euro per lo sviluppo del progetto di didattica digitale integrata, mentre i progetti classificatisi al secondo e terzo posto riceveranno premi consistenti in dispositivi digitali per la didattica. Nella fase regionale, il progetto vincitore di ciascuna sezione riceverà un premio del valore di 2.000 euro sempre per lo sviluppo del progetto di didattica digitale integrata.