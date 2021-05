Buonopane: "Attività didattiche in presenza andavano sospese" A Montella scuole chiuse fino al prossimo 8 maggio. Il sindaco: "Decisione sofferta ma necessaria"

Il sindaco di Montella, Rizieri Buonopane, ha fatto il punto sull'emergenza Coronavirus: “Dal 26 aprile scorso, data dell’ultimo bollettino, abbiamo registrato sul territorio comunale 16 nuovi casi positivi. Un dato reso ancora più preoccupante dal coinvolgimento di bambini e ragazzi in età scolare. Una situazione, ancora in continua evoluzione, che mi ha indotto, intanto, ad adottare nelle ultime ore, apposita ordinanza di sospensione delle attività didattiche in presenza a partire da oggi e fino a tutto sabato 8 maggio 2021. La sospensione, sentite le dirigenti scolastiche e il Dipartimento di Prevenzione dell’Asl, riguarderà tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell’infanzia private, presenti sul territorio comunale. Una decisione sofferta, ma che andava assolutamente assunta. Sempre in queste ore, ho chiesto alla competente ASL, di predisporre apposito drive in, al fine di sottoporre a tampone molecolare tutte le persone attualmente in isolamento, quali contatti diretti di positivi già accertati”. Il primo cittadino ha espresso cordoglio per la scomparsa, proprio a causa del Covid, del caro concittadino Giuseppe Carrano: “La mia personale vicinanza, della amministrazione e della intera comunità alla famiglia. Ciao caro Giuseppe, che la terra ti sia lieve”.