Covid, muore 73enne: si abbassa l'età media dei ricoverati Coronavirus, 4 morti in poche ore

È deceduto questa mattina, nella terapia intensiva del Covid Hospital dell’Azienda Moscati, un paziente di 73 anni di Capriglia Irpina (Av), ricoverato dal 13 aprile e in terapia intensiva dal 26. Nelle aree Covid dell’Azienda Moscati risultano ricoverati 58 pazienti: 4 in terapia intensiva, 34 nelle aree verde e gialla del Covid Hospital, 8 nell’Unità operativa di Medicina d’Urgenza, 8 nell’Unità operativa di Malattie Infettive e 4 nel plesso ospedaliero di Solofra. E si abbassa drasticamente l'età media delle persone ricoverate.

Nelle scorse ore intanto ben tre persone con meno di 70 anni sono morte a causa del virus. Erano ricoverate al Moscati. Si tratta di una 67enne di Serino, dal 4 maggio in terapia intensiva. Era arrivata a contrada Amoretta il 12 aprile. E’ la quattordicesima vittima che registra la comunita` serinese in due mesi. Aveva 68 anni Giuseppina Troiano, di San Martino Valle Caudina, in terapia intensiva dal 3 maggio. Ieri non ce l’ha fatta.

Il Covid s’e` portato via anche un paziente di 53 anni di Salerno, dal 16 aprile all’ospedale Moscati di Avellino e per nove giorni in terapia intensiva.

Da quando e` scoppiata la pandemia sono 353 le vittime del coronavirus; 131 solo nel 2021), e si contano 72 nuovi casi su 1.342 tamponi esaminati. L’indice di positivita` e` al 5,38% in una provincia alle prese da 15 mesi con l'emergenza sanitaria.