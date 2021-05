Brilla la top model arianese Raffaella Modugno al Mugello E' il giorno del gran premio Italia, sesto appuntamento del Motomondiale

Brilla la top model arianese Raffaella Modugno, testimonial al Mugello nel giorno delle qualifiche per il gran premio Italia, sesto appuntamento del Motomondiale. Ancora una vetrina prestigiosa per la modella e attrice italiana, lanciatissima ormai sulla scena internazionale grazie alla sua bellezza, grinta e determinazione. Una mattinata ricca di emozioni cominciata con le Fp3 di Moto3, Moto Gp e Moto 2. Ma una giornata segnata purtroppo dal brutto incidente che ha coinvolto Dupasquier in Moto3: lo svizzero è caduto in pista ed è stato poi centrato da Sasaki e sulle gambe da Alcoba. E' ora in ospedale in gravi condizioni.