Montoro, Forum Giovani: salta il primo evento Rinviato a data da destinarsi in attesa di diverse disposizioni

Era atteso per questo pomeriggio - dalle 18 alle 21 presso il Circolo Socio Culturale di Preturo - il primo evento del Forum dei Giovani di Montoro dopo l'elezione dell'assemblea, ma l'appuntamento domenicale è stato rinviato. "Ragazzi e ragazze dobbiamo purtroppo comunicare il rinvio a data da destinarsi del nostro primo evento insieme. - si legge nella nota del Forum dei Giovani - Le normative anti-covid tutt’ora vigenti non ci permettono, nel breve tempo, di incontrarci in determinati contesti. Con la speranza di vederci presto, vi salutiamo e vi raccomandiamo di restare connessi per altre novità in arrivo".

Salta, quindi, almeno per oggi, l'evento "Tutta 'Nata Storia. Recuperare la Socialità", il primo di una serie per le iniziative aperte dal Forum cittadino per rilanciare il contatto diretto tra i ragazzi del territorio verso la ripresa graduale dopo mesi di lockdown e zona rossa. Appuntamento rinviato, in attesa di una nuova data in calendario per l'apertura vera e propria del nuovo ciclo dell'assemblea.

Foto: pagina ufficlale Facebook Forum dei Giovani di Montoro