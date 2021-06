Montella, finanziamento per il "Consorzio di Tutela della Castagna IGP" Il sindaco Buonopane: "Nonostante l'emergenza sanitaria abbiamo raggiunto un risultato importante"

Dici castagne e pensi a Montella. Un eccellenza del territorio, una tradizione, un vanto. Un prodotto unico che, adesso, sarà ancora più tutelato. A darne annuncio, con palpabile orgoglio, il sindaco di Montella, Rizieri Buonopane: “Negli ultimi mesi, nonostante l’emergenza sanitaria, come amministrazione comunale abbiamo continuato a lavorare alla costituzione del “Consorzio di Tutela della Castagna di Montella IGP”. Ottenuta l’approvazione dello statuto da parte del Ministero delle Politiche Agricole e dalla Regione Campania, con il collegato alla stabilità regionale 2021, il Comune di Montella ha ottenuto un finanziamento di 50mila euro per la costituzione e promozione del Consorzio. Un importante risultato ottenuto grazie al lavoro svolto con il vice presidente della Commissione Agricoltura Maurizio Petracca. La Castagna di Montella IGP, ha bisogno di un Consorzio che possa tutelarla e promuoverla e di una filiera di operatori pronta ad accettare questa sfida. È legittimo trasformare e commercializzare castagne, qualunque sia il luogo di produzione, ma non è più tollerabile ed accettabile che lo si faccia utilizzando una Indicazione Geografica Protetta che appartiene alla castagna di Montella”.

Foto: Stefano Capra