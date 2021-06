Covid-19, gli ultimi aggiornamenti da Caposele Prosegue a ritmo spedito la campagna di vaccinazione. Nessuna nuova positività

Il 50 per cento dei caposelesi e della popolazione residente (1.700 persone) hanno ricevuto la prima dose di vaccino. Il 21,5 per cento (726 persone) ha già ricevuto la seconda dose, completando il percorso di immunizzazione. Ai cittadini residenti nel Comune di Caposele sono state, finora, complessivamente somministrate 2.422 dosi di siero anti Covid-19.

“Questi numeri (aggiornati al 29 maggio, ndr) devono infondere speranza ed ottimismo per l’uscita da questo incubo, ma devono, contemporaneamente, dare ancora forza per non abbassare la guardia e continuare a essere attenti e prudenti, rispettando tutte le misure previste per il contenimento del contagio da Covid-19. Rispetto alla scorsa settimana abbiamo il piacere di registrare zero nuove positività al tampone molecolare per la ricerca di Sars CoV-2 e 5 guarigioni con negativizzazione del tampone” si legge a margine del capillare report del Comune Altirpino. Scendono, quindi, a 15 gli abitanti di Caposele che risultano ancora positivi mentre si riducono ulteriormente (quota 20) quelli in isolamento/quarantena (dati, anche in questo caso, aggiornati al 29 maggio, ndr). “A loro ed a tutti quelli che si trovano costretti in isolamento/quarantena va il nostro incoraggiamento ad essere pazienti con l’augurio di buona guarigione. Come sempre ringraziamo la Pubblica Assistenza Caposele per il lavoro di assistenza che sta svolgendo presso il centro vaccinale di Lioni e per avere messo a disposizione il numero 082753594 a cui poter chiamare per le eventuali primarie necessità assistenziali delle famiglie in isolamento”.