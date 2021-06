Teora, importanti novità sul fronte viabilità Novità dalla Regione, esulta il sindaco Farina

Su facebook Luca Cascone, consigliere regionale della Campania e presidente della IV Commissione (Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti), ha annunciato: “Come ha anticipato il presidente Vincenzo De Luca, la Regione Campania ha richiesto e ottenuto l’anticipo di 40 milioni di euro sul fondo FSC per finanziare tutti i progetti esecutivi coerenti con il programma di intervento sulla viabilità dei piccoli Comuni (con popolazione inferiore a 2.000 abitanti). Le nuove risorse garantiranno, con i 10 milioni di uero già stanziati dalla Regione, i 50 milioni di euro necessari alla copertura finanziaria agli Enti Comunali che hanno presentato un progetto e non hanno avuto accesso a ulteriori risorse sulla viabilità.

Saranno così finanziati 67 progetti esecutivi: questi interventi completeranno il grande programma sulla viabilità realizzato in questi ultimi anni dalla Regione Campania, aggiungendosi agli oltre 330 progetti già finanziati per oltre 640 milioni di euro”.

Entusiasta il sindaco di Teora, Stefano Farina: “Non solo è una bella notizia sul piano generale, ma anche e soprattutto per Teora. Tra le strade pronte ad essere finanziate c’è anche Miro Gallo, strada che dalla Serra arriva sino all’incrocio con la Pagliara. Chi si ferma è perduto... Forza!”