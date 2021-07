Mercogliano, stanotte scatta la sospensione idrica In diverse zone del comune dalle 22 alle 6

Sospensione idrica a Mercogliano. C'è la nota con cui l'amministrazione comunale avvisa la propria popolazione riguardo al disservizio che si verificherà a partire dalle ore 22 di oggi, fino alle 6 di domani mattina, e che riguarderà diverse zone del comune irpino:

- Via Nazionale Torrette e zone limitrofe;

- Frazione Torelli di Mercogliano e zone limitrofe;

- Via Michele Santangelo e zone limitrofe;

- Via S. Crisci e zone limitrofe;

- Via Carmine solo zona alta con le relative zone limitrofe;

- Via S. Guglielmo e zone limitrofe;

- Via Partenio solo zona alta con le relative zone limitrofe;

- Via A. Bianco solo zona alta con le relative zone limitrofe;

- Via Matteotti solo zona alta con le relative zone limitrofe;

- Via De Sanctis e zone limitrofe.