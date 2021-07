Giù dal quarto piano, lascia la rianimazione dopo 42 giorni. Gioia al Moscati E' fuori pericolo la ragazza sopravvissuta ad un volo di 12 metri ad Avellino

Ha lasciato nelle scorse ore il reparto di terapia intensiva dell’ospedale Moscati di Avellino, la ventenne che lo scorso 18 giugno volò giù dal balcone di casa del suo fidanzato ad Avellino. La giovanissima, dopo 42 giorni di cure nel reparto guidato dal dottore Angelo Storti, è stata dichiarata fuori pericolo di vita e trasferita nel reparto di ordinaria degenza, per completare il suo percorso di ripresa. La buona notizia ha subito raggiunto il comune di Volturara Irpina dove vive la ventenne, che presto potrà finalmente tornare a casa. La ragazza, F. M. le sue iniziali, è sopravvissuta ad un volo di dodici metri dal quarto piano di un palazzo di via Generale Cascino, in pieno centro città.

La ragazza nella caduta al suolo riportò diverse ferite lacero-contuse e varie fratture. Da qualche giorno per la 20enne la ripresa definitiva e l’attesa degli ultimi giorni di cure nell’ospedale di Contrada Amoretta, per poter tornare a casa dai suoi familiari.