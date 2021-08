Covid, i vescovi confermano: "Divieto di processioni in Campania, troppi rischi" L'annuncio ufficiale oggi della conferenza episcopale campana

I vescovi della Campania confermano il divieto di svolgimento delle processioni sul territorio regionale, per l’aumento dei casi di coronavirus tra le varie province. “Troppi rischi, evitiamo di propagare il contagio", avvertono i monsignori, che confermano la linea della prudenza evitando i cortei religiosi all'aperto.

Oggi è stato diffuso il comunicato ufficiale della Conferenza Episcopale Campana in cui i vescovi precisano: "Considerato che il Comitato tecnico Scientifico continua a richiamare anche per le processioni il rigoroso rispetto delle misure precauzionali, al fine di evitare ogni tipo di assembramento di fedeli, le processioni non si svolgeranno. Pur tenendo conto della campagna vaccinale che avanza, si conferma la propagazione della "variante delta". Per queste valutazioni, i Vescovi della Campania confermano che non sono consentite le processioni - spiega la missiva, pubblicata anche sui vari portali e pagine social di alcune diocesi campane -". (Foto di repertorio processione di Santa Rita ad Avellino, ndr)