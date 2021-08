Vaccinato con ReiThera, la storia di Ugo: Ho gli anticorpi ma non il green pass Il volontario della sperimentazione: dobbiamo tutti vaccinarci per ritornare a vivere liberamente

I volontari che hanno ricevuto ReiThera non hanno diritto al green pass. Il vaccino italiano contro il Covid funziona, ma è considerato ancora sperimentale. I volontari del vaccino italiano, dunque, non hanno ancora il passaporto vaccinale, che da venerdì sarà obbligatorio per accedere a musei, teatri, ristoranti e in molti altri luoghi al chiuso. Ugo Ieppariello, volontario della sperimentazione di ReiThera ad Avellino al Moscati, spiega: “Ho gli anticorpi di una persona vaccinata, è un problema burocratico, non scientifico. Ma resto senza passaporto vaccinale, ancora per un po’”. Il vaccino italiano di ReiThera funziona. “Ho avuto un’ottima risposta - spiega Ieppariello - . La ricerca degli anticorpi ha confermato l’efficacia del siero”.

All’Azienda ospedaliera Moscati, sotto la guida di Sebastiano Leone, dirigente medico dell’Unità operativa di Malattie infettive, si è nel pieno della seconda fase che dovrebbe concludersi entro marzo dell’anno prossimo, mentre, fondi permettendo, dovrebbe partire anche la terza ed ultima. Buoni i riscontri sui 50 volontari. I risultati lasciano ben sperare. (Oggi nel tg di Ottochannel tv canale 696 andrà in onda l'intervista al volontario irpino Ugo Ieppariello, ndr)