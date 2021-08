Amos Partenio, boom di visite senologiche gratuite a Cervinara Ieri con Iannace tanti screening

La prevenzione in rosa non va in vacanza e in tanti ieri si sono sottoposti alle visite gratuite, senologiche e non solo, organizzate dall’Amos Partenio nel comune di Cervinara.

Un altro pomeriggio all’insegna del rosa e della prevenzione, quello di ieri, martedì 3 agosto, a Cervinara. L’istituto “F. De Sanctis” di via Aldo Moro ha ospitato gli ambulatori allestiti dall’associazione Amos Partenio per effettuare le visite gratuite. In tantissimi si sono sottoposti alle visite senologiche con il dottor Carlo Iannace, a quelle ginecologiche con il dottor Francesco Starace e ortopediche con il dottor Francesco Fierro.

"La prevenzione salva la vita - spiegano le volontarie -. Il messaggio arriva sempre più forte alle tante persone che continuano a seguire le associazioni che la diffondono sul territorio, guidate dal senologo Carlo Iannace. Per questo l’Amos Partenio ringrazia innanzitutto coloro che continuano a crederci e che si avvicinano sempre più numerosi alla prevenzione. Un ringraziamento speciale ai medici, in particolare al nostro Iannace, per la disponibilità e l’operato che continuano a portare avanti sul territorio. Grazie come sempre all’avv. Caterina Lengua, sindaca del comune di Cervinara, per la grande accoglienza e il legame che ci unisce ormai da anni, e ai collaboratori scolastici Maria Teresa Esposito e Francesco De Simone per averci aiutato nell’organizzazione logistica. In segno di riconoscimento, l’associazione ha donato loro la t-shirt della Settima Camminata Rosa che si terrà domenica 12 settembre, come sempre da Mercogliano ad Avellino. Grazie a tutte le nostre volontarie che donano, instancabilmente, tempo e sorrisi per raggiungere con entusiasmo il nostro principale obiettivo, la prevenzione".