Campagna vaccinale, prosegue il tour del Camper Asl Eccco il calendario fino al 30 agosto

Continua il Tour dei Camper della Salute nell’ambito della Campagna Vaccinale Anti-Covid 19 dell’Asl di Avellino. Una unità mobile farà tappa nei comuni irpini per raggiungere i cittadini, con il supporto delle amministrazioni comunali, allo scopo di convincere anche gli indecisi a vaccinarsi.

Tutti i residenti in provincia di Avellino, a partire dai 12 anni, potranno presentarsi presso i Comuni individuati dall'Asl, muniti di tessera sanitaria e senza prenotazione, per effettuare la vaccinazione anti-covid, fino ad esaurimento posti disponibili.

Di seguito il programma:

Martedì 24 agosto

dalle ore 9.00 alle ore 14.00 Candida

dalle ore 15.00 alle ore 20.00 Sorbo Serpico

Mercoledì 25 agosto

dalle ore 9.00 alle ore 14.00 Sant'Angelo a Scala

dalle ore 15.00 alle ore 20.00 Contrada

Giovedì 26 agosto

dalle ore 9.00 alle ore 14.00 San Potito Ultra

dalle ore 15.00 alle ore 20.00 Montefalcione

Venerdì 27 agosto

dalle ore 9.00 alle ore 14.00 Caposele

dalle ore 15.00 alle ore 20.00 Lioni

Sabato 28 agosto

dalle ore 16.00 alle ore 23.00 Avellino

Lunedì 30 agosto

dalle ore 9.00 alle ore 14.00 Vallesaccarda

dalle ore 15.00 alle ore 20.00 Zungoli