BigMama dimagrita, il video è virale e un fan commenta: "Adesso sei bella!" Quasi due milioni di visualizzazioni per il video, la risposta della rapper

Cambiata, trasformata, visibilmente dimagrita. Un video pubblicato su TikTok e in pochi giorni BigMama, cantante di San Michele di Serino in provincia di Avellino, supera il milione e mezzo di visualizzazioni. Nel breve filmato la cantante irpina appare visibilmente dimagrita. Un particolare che, neanche a dirlo, è bastato per accendere la curiosità dei fan — e non solo — riaprendo il dibattito sul corpo e sui giudizi social.

Un fan: ora sei bella

Big Mama è cambiata. Nel video apparso su Tik Tok sette mesi dopo il monologo al Primo Maggio sulla body positivity, la rapper mostra una trasformazione fisica evidente. Da sempre simbolo di body positivity e autodeterminazione, BigMama si è però trovata a rispondere a commenti che, dietro a un’apparente gentilezza, nascondevano una critica. «Finalmente! Adesso sei davvero bella», le ha scritto un utente.

BigMama : sono sempre stata bella

La replica dell’artista è stata netta: «Io sono sempre stata bella», zittendo così chiunque volesse trasformare il dimagrimento in un parametro di valore.

La rapper e gli haters

Solo pochi mesi fa, dal palco del Concertone del Primo Maggio a Roma, BigMama aveva già risposto agli hater con parole forti e definitive: «Se non vi piaccio cambiate canale. Ma fateci vivere. Che ne sapete della storia del mio corpo?». Un corpo che, come ha ricordato lei stessa, «mi ha dato tanto e mi ha tolto tanto», segnato anche dalla malattia: a 23 anni le fu diagnosticato il linfoma di Hodgkin, affrontato con la chemioterapia.

Il commento su Tik tok

Quel commento su TikTok è solo l’ultimo di una lunga serie. Ma BigMama continua a incassare e rispondere, senza arretrare di un passo. Con la stessa fermezza di sempre