Reti idriche colabrodo ad Ariano: ecco puntuale la prima rottura del 2026 Dalla notte scorsa l'acqua fuoriesce dall'asfalto nel piano do zona

Reti idriche colabrodo. Passano i cieli e la terra ma lo scenario resta immutato. Ad Ariano Irpino, nel piano di zona, la prima rottura di una condotta del 2026.

Dalla notte scorsa l'asqua fuoriesce dall'asfalto accanto al marciapiede, nei pressi dell'ingresso della mensa scolastica della scuola materna ed elementare Gabriele Grasso.

Acqua mista a fango che arriva e si riversa in un tombino all'incrocio tra via quattro novembre e contrada Viggiano.

A notare lo spreco sono stati gli amanti della camminata mattutina. Non è il primo guasto lungo questo tratto di strada del piano di zona. Qui in modo particolare anche dopo l'ultima riparazione il problema non era stato risolto del tutto.

Si attende ora l'arrivo degli operai dell'alto calore (questi ultimi hanno appreso da noi la notizia non essendo stata effettuata alcuna segnalazione all'ente da parte di cittadini), per le operazioni di scavo e riparazione.